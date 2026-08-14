Пассажира метро арестовали из-за его стеснительности

Пассажира московского метро арестовали из-за его стеснительности. 21-летний парень был привлечен к ответственности за то, что коснулся бедра другой пассажирки, пишет «Московский комсомолец».

Все произошло 10 августа на станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии. Об инциденте сообщил девушка, которая почувствовала, что кто-то касается внутренней стороны ее бедра сзади. Обернувшись, она увидела, как парень позади нее якобы вытаскивал из-под ее юбки телефон.

Сам молодой человек вину отрицает. Он рассказал, что очень стеснителен и почти не выходит из дома. А в тот момент лишь хотел сделать селфи для своего блога, но постеснялся поднять телефон высоко и привлечь внимание других людей. Поэтому он опустил телефон, чтобы сфотографироваться снизу. При этом сам факт прикосновения к девушке парень опроверг.

В итоге россиянина признали виновным в мелком хулиганстве. Ему назначили административный арест на 15 суток.

Ранее девушка познакомилась с пьяным москвичом и украла его наушники. После такого знакомства ее задержали.