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Опубликовано 22 июля 2026, 09:38
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Пауэрбанк прожег москвичке спину во время зарядки

Пауэрбанк прожег москвичке спину во время ночной подзарядки.
Пауэрбанк прожег москвичке спину во время зарядки
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ожогом спины закончилась для девушки ночная зарядка пауэрбанка в небоскребе «Москва-Сити». Об этом пишет Baza.

По словам 24-летней девушки, она по привычке поставила устройство на зарядку перед сном. Вскоре девушка услышала странное шипение, а после — яркую вспышку. Пауэрбанк вспыхнул и пламя перекинулось на плед, одеяло и спину девушки. Итог — ожог.

Москвичка потушила пожар до того, как огонь распространился по спальне. Издание отмечает, что квартира девушки находится на высоком этаже одной из башен «Москва-Сити», что сильно затруднило бы работу пожарных.

Ранее сообщилось, что москвичка получила сильнейший ожог во время процедуры по отбеливанию зоны бикини в одной из столичных клиник.

Автор:Маргарита Сурикова
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