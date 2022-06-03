Доктор Павлова перечислила топ-5 способов улучшить мозговую деятельность

Топ-5 способов улучшить мозговую деятельность перечислила в личном Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

На первое место она поставила физическую активность, при которой мозг становится более нейропластичным и генерирует химические вещества, заставляющие человека чувствовать себя счастливыми.

Второе место занял здоровй сон. Его влияние на мозг, по словам Павловой, до конца не изучено. Однако во время ночного сна архивируются воспоминания и создаются новые нейронные связи, а во время короткого дневного сна улучшается способность запоминать факты и повышается творческий потенциал.

«Кофе очень хорошо работает с мозгом, дает прилив энергии, улучшение памяти и когнитивных функций, повышение концентрации внимания и точности реакций», — сказала эндокринолог. Его употребление — на третьем месте.

В топ-5 от Павловой вошли также 10-15 минутная медитация и чтение.

Ранее доктор Павлова объяснила усиление голода после приема пищи. Она рассказала, что для насыщения важно как физическое, так и биохимическое наполнение желудка.