Педиатр дала советы по профилактике сколиоза

Советы по профилактике сколиоза дала читателям своего Telegram-канала врач-педиатр Анна Левадная. Ее поддержала ортопед Вера Качурина.

«Вновь могу вам сказать: не надо винить себя или детей, не надо "шпынять" детей и говорить им сесть прямо. Можно на это не обращать внимание. Это слишком кратковременная нагрузка на позвоночник и вряд ли повлияет на кости. Лучше решить, в какую спортивную секцию с нового учебного года будет ходить ребенок, чтобы укрепить мышечный корсет», — написала педиатр.

Однако следить за прямой спиной необходимо, чтобы мышцы развивались симметрично и могли в будущем обеспечить привычку ходить и сидеть прямо. Ребенку необходима регулярная и достаточная физическая активность, что позволяет держать мышцы в тонусе и укреплять их. Среди требований к школьному рюкзаку Левадная и Качурина назвали вес не более 15 процентов от веса ребенка.

При этом врачи отметили, что неправильная посадка за партой, неподходящий по высоте стул или сон на мягком матрасе может привести к болям и перенапряжению мышц, но не грозит деформацией скелета. А занятия физкультурой не противопоказаны уже при имеющемся заболевании опорно-двигательного аппарата.

Ранее врач развеяла миф о важности супа в рационе. По ее словам, обеспечить здоровый рацион можно и без этого блюда.