Педиатр перечислила признаки дефицита витаминов у ребенка

Трещины в уголках рта и сухость языка могут указывать на дефицит витаминов у ребенка. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-педиатр, неонатолог первой категории АО «Медицина», член Союза педиатров России Оксана Мурзина.

Медик отметила, что о нехватке полезных веществ могут свидетельствовать также красная кайма вокруг губ, повышенная раздражительность или утомляемость. «Могут быть высыпания на коже, появление трещин, учащение простудных заболеваний, или пристрастие к каким-то запахам, или желание съесть какие-то нетипичные продукты, например, мел или землю», — сообщила педиатр.

Специалист добавила, что проблемы с нехваткой витаминов могут возникнуть из-за несбалансированного питания, а у детей до года из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. «Когда нарушается всасывание витаминов в кишечнике, возникают частые простудно-вирусные заболевания в особенности при длительном приеме антибиотиков, аллергия. Чаще всего дети страдают от недостатка витаминов группы В, С, А, а дети первого года жизни от недостатка витамина группы Д», — рассказала Мурзина.

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