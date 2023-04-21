Надругавшегося над ребенком жителя Подмосковья искали четыре года

40-летнего жителя подмосковного Серпухова задержали за надругательство над ребенком, его искали четыре года сообщает главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

По данным ведомства, в августе 2019 года в подъезде жилого дома на улице Форса мужчина совершил преступление сексуального характера в отношении 14-летней школьницы.

Преступление оставалось нераскрытым, пока пострадавшая не смогла точно опознать нападавшего. Задержанный признал свою вину и рассказал об обстоятельствах и причинах случившегося. Ему предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетней. Подозреваемый арестован.

Ранее преподавателя московской школы обвинили в развращении учениц.