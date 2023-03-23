Преподавателя московской школы обвинили в развращении учениц

Классного руководителя одной из московских школ обвинили в развращении несовершеннолетних. По данным источника РЕН ТВ, учитель занимался растлением школьниц прямо на уроках.

Стало известно, что на преподавателя русского языка и литературы в полицию пожаловалась мать одной из учениц. По имеющейся информации, мужчина работает в образовательном учреждении на Медынской улице в районе Бирюлево Западное на юге столицы.

Ранее в Москве преподавателя по шахматам задержали по подозрению в растлении девятилетней ученицы. Пострадавшая школьница рассказала, что 61-летний учитель приставал к ней во время урока.