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Педофил изнасиловал третьеклассницу в номере подмосковной гостиницы

Педофил изнасиловал третьеклассницу в номере подмосковной гостиницы
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Сергиевой Посаде педофил изнасиловал 11-летнюю третьеклассницу. Инцидент произошел в номере одной из местных гостиниц, сообщает РЕН ТВ.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила о надругательстве над несовершеннолетней. По подозрению в изнасиловании задержали 22-летнего молодого человека. Полиция возбудила уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Педофилу грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее 20-летнюю россиянку, искавшую работу няни, изнасиловали на собеседовании в городе Серпухове.

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