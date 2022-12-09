Пелагея показала лицо без макияжа

Лицо без макияжа показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Пелагея. Она опубликовала совместное фото с дочерью Таисией.

«Дома после съемок», — подписала снимок артистка. Подписчики публикацию оценили. Многие отметили, что Пелагее очень к лицу «домашние» образы.

«Обожаю домашнюю Пелагеюшку! Красавица! И Тасенька просто чудо!», «Такие прелестные девчонки», «Уютные такие», «Девицы-красавицы», — написали юзеры. Несколько человек обратили внимание на то, что дочь растет копией знаменитой матери.

Ранее лицо без макияжа показала певица Наталья Подольская. В кадре она предстала в пижаме.