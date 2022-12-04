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16:54, 04 декабря 2022
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Наталья Подольская показала лицо без макияжа

Наталья Подольская показала лицо без макияжа
Фото: @nataliapodolskaya

Лицо без макияжа показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Подольская. В кадре она предстала в пижаме.

«Доброе утро», — обратилась она к фолловером с потерянным выражением лица. После этого артистка перевела камеру на своего младшего сына Ивана. «Ваня, ты что так рано встал? И Тему разбудил...» — поинтересовалась Подольская. Звезда объяснила, что ребенок в выходной день проснулся в шесть часов утра, что не обрадовало его родных.

Наталья Подольская уже 12 лет состоит в браке с певцом Владимиром Пресняковым-младшим. Пара воспитывает двух сыновей — семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана.

Ранее Подольская записала на видео и выложила в сеть «подарочный» танец для Преснякова в честь годовщины их отношений. В кадре она запечатлена в похожем на сорочку красном шелковом платье с разрезом на бедре.

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