«Мораль продюсеров не интересует. Им нужны цифры». Валдис Пельш — о новых телевизионщиках, умниках и фильмах за свой счет

Мы ведь несем огромную ответственность за то, что подаем в дома через телеэкраны. Моя цель — сделать так, чтобы зрителям стало веселее, ярче, добрее и трогательнее. Но сейчас я вижу много лиц, работающих рядом со мной, которые об этом не задумываются.

О том, как телевидение изменилось за 30 лет

В 90-е все было проще, все делалось быстрее и веселее. Когда Влад Листьев придумал «L-club», он понял, что этой программе не место на Первом. Тогда он пришел на канал «Россия», договорился с ними и просто подарил эту программу Лёне Ярмольнику.