«Мораль продюсеров не интересует. Им нужны цифры». Валдис Пельш — о новых телевизионщиках, умниках и фильмах за свой счет
Один из самых известных российских шоуменов — Валдис Пельш, ведущий программ «Угадай мелодию» и «Розыгрыш», никогда не ограничивал себя развлекательным жанром. Настоящий путешественник, он снимал документальное кино про белых акул и ходил к Северному полюсу. Он продолжает заниматься своими телепроектами, хотя, по его словам, телевидение сильно изменилось за последние годы. С какой идеей приходили в телестудии в начале 90-х? Как создаются передачи сейчас? Чего не хватает современному экрану? И на чьи деньги сегодня снимаются документальные фильмы? Об этом и многом другом Валдис Пельш рассказал «Мосленте». Ниже — его монолог.
О желании сделать мир лучше
Когда мы пришли на телевидение, я и мои коллеги, мы искренне хотели сделать мир лучше. Те люди, которые работали еще до нас, — к примеру, в программе «Взгляд», — пытались переделать этот мир, трансформировать его в лучшую сторону. Это желание они передали нашему поколению, появившемуся в 90-е. Честно, я до сих пор исповедую эти постулаты.
Фото: Виктор Борисов / ТАСС
Мы ведь несем огромную ответственность за то, что подаем в дома через телеэкраны. Моя цель — сделать так, чтобы зрителям стало веселее, ярче, добрее и трогательнее. Но сейчас я вижу много лиц, работающих рядом со мной, которые об этом не задумываются.
О том, как телевидение изменилось за 30 лет
В 90-е все было проще, все делалось быстрее и веселее. Когда Влад Листьев придумал «L-club», он понял, что этой программе не место на Первом. Тогда он пришел на канал «Россия», договорился с ними и просто подарил эту программу Лёне Ярмольнику.
Или ситуация со мной, Лёшей Кортневым и Игорем Угольниковым. Мы являлись, можно сказать, основателями программы «Оба-на!», и в какой-то момент у нас разошлись точки зрения на природу смешного. Мы с Лешей хотели делать одну передачу, а Игорь — другую. Тогда мы встали и сказали Угольникову: «Оставайся в этой программе, а мы будем пробовать делать что-то другое». И все! Сейчас вы можете себе такое представить? Хотя я формально был главным режиссером проекта. По сути, я мог Игоря выгнать и продолжать делать все по своим правилам. Но это было невозможно, потому что… Ну, потому что вот так!
Музыканты группы «Несчастный случай» Валдис Пельш и Алексей Кортнев на юбилейном концерте
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Это было время экспериментов. Программы буквально придумывались в коридорах, на лестничных площадках, в кафе. Большинство из них не доходило до эфира или доходило, но судьба их была весьма краткосрочной. Важно, что это не было время продюсерского телевидения. Сейчас оно именно такое, а тогда телевидение было авторское. Кто придумал — тот и главный.
К большому сожалению, многие продюсеры не являются творческими людьми. Да, это люди деловые, образованные и подкованные с точки зрения бизнеса, но творческой энергии в них нет.
Их представления о хорошем и интересном далеки от соответствия стандартам художника, автора и настоящего творца. Их не волнует, насколько тот или иной продукт приличен. Мораль их не интересует. Им нужны цифры.
Об умении импровизировать
Профессия телеведущего требует определенного набора качеств и навыков, среди которых — умение импровизировать и быстро выкручиваться из разных ситуаций. Можно ли этому научиться? Скорее да, но нужно владеть определенными технологиями. Плюс ко всему важна эрудиция, поскольку импровизация часто подразумевает цитирование. В качестве комментария я часто провожу аналогии с тем или иным историческим деятелем, какой-то прошлой ситуацией и так далее.
В нашем распоряжении — вся русская литература, которая по своему богатству сопоставима с французской. Естественно, если вы не знаете русской литературы, русской поэзии, вам будет сложно общаться со зрителем.
Съемки передачи «Поем на кухне всей страной»
Фото: Юрий Фексилов / «Первый канал»
Далее в ход идут наработки с точки зрения реакции. Начинаем с многозначительной паузы, заканчиваем тем, что зарифмовываем какую-то ситуацию. Такие вещи должны быть освоены.
Я, глядя на коллег, ни в коем случае не пытаюсь их копировать. Это глупость абсолютная.
Но я часто обращаю внимание на то, как они реагируют на те или иные слова и действия. По какому пути пошел человек? Как он выкрутился? Это то, за чем нужно постоянно следить. На российском телевидении достаточно людей, у которых можно что-то позаимствовать в плане легкости подачи материала.
О любимых программах и новом проекте
За свою телевизионную карьеру я был ведущим множества программ, но ближе всех мне та, что сейчас в работе. Проект, который уже сделан и был успешен или не очень (а у меня были и такие, и такие), уже становится частью прошлой жизни. То, чем я занимаюсь сегодня, — это самое интересное и самое любимое в конкретный момент.
Съемки передачи «Поем на кухне всей страной»
Фото: Юрий Фексилов / «Первый канал»
Я могу сказать, что «Угадай мелодию» или «Розыгрыш» были наиболее успешны и признаны публикой, но сейчас я целиком и полностью погружен в проект «Поем на кухне всей страной» и отдаю этой передаче всю свою энергию.
О документальном кино и финансировании
Некоторые документальные проекты мы снимаем, вкладывая свои деньги. На каких-то из них я зарабатываю, иногда даже неплохо, но такой цели нет. Расскажу историю создания фильма «Большой белый танец». Мне нужна была лодка, которая доставила бы меня на остров Гваделупа в сезон — к слову, очень короткий, — когда огромные белые акулы плавают в этом месте. Эту лодку нужно было бронировать за целый год, и я это сделал на свои деньги, еще не зная, найдем ли мы средства на фильм. Часть финансирования была нами найдена, но другую часть мы оплачивали своими силами.
Кадр: документальный фильм «Большой белый танец»
Фильм мы сняли, получили колоссальное удовольствие, хоть и потратились. Этот проект я люблю всем сердцем. В данном случае рискнуть своими деньгами было абсолютно правильно, хоть я и считаю, что в глобальном смысле снимать кино за свои деньги — абсолютно безнравственно. Фильма-то могло и не быть, если бы акулы не пришли. Но нам несказанно повезло, и мы застали целых 14 больших белых акул.
О путешествиях и тяге к неизведанному
Путешествия — это моя страсть. Я побывал в самых далеких уголках планеты и не планирую на этом останавливаться. Например, на Южном полюсе Недоступности до нас за всю историю побывало всего 75 человек. Это при том, что на Эверест ежегодно поднимаются около 400 человек. Это место я бы не назвал самым красивым, хотя оно удивительное. Наша антарктическая экспедиция через три полюса сейчас вспоминается с огромной теплотой. Хотя когда после 50 дней похода мы возвращались на Большую землю, на вопрос полярников, когда снова в Антарктиду, мы хором отвечали: «Никогда!»
Фото: Tashi Sherpa / AP Photo
Из последних откровений... Могу сказать, что Узбекистан — потрясающее место. Мы там снимали фильм. Эту страну стоит посетить всем, тем более что это достаточно близко. Даже под предлогом оформления банковской карты стоит там побывать и посмотреть Ташкент, Самарканд, Бухару, Шахрисабз. Там есть достойные внимания архитектурные памятники, кулинарные шедевры, там на удивление радушные и отзывчивые люди, с которыми приятно общаться. Часть впечатлений, которые вы будете увозить из Узбекистана, непременно будет посвящена именно людям.
О массовом потреблении и инопланетянах
Говоря о москвичах, да и о российском народе в целом, легко заметить, что мы стали выбирать разные пути. Очень многие перешли на сторону массового потребления. Я сегодня ехал в лифте в торговом центре, и там из девяти человек шесть смотрели в телефон. При этом не происходит никакого информационного обогащения. А что стало с нашим языком? В большинстве случаев мы говорим что-то из разряда: «Типа я такой… А че? Да ниче!» Это касается не только молодежи, но и взрослого поколения.
Фото: Alexander Zemlianichenko / AP Photo
Современный человек привык потреблять так называемую информационную пенку, не углубляясь в материал, в литературу, которая нам подарена, в изобразительное искусство. Мы обрекаем себя на жизнь, в которой нам только кажется, что мы живем. Нам самом деле это поверхностное существование.
Выигрывают от этого люди действительно эрудированные, которые используют телефон и все возможности интернета по назначению, которые пользуются доступом к интересному материалу и применяют свои знания в жизни.
Это нас разделяет и разбрасывает в разные стороны. И это не российская история, а мировой тренд. Миром будут править не инопланетяне, а начитанные яйцеголовые умники, которые будут знать что-то, чего не будем знать мы — в силу своей же безалаберности.