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Пенсионерка перевела через дорогу робота-доставщика и умилила сеть

Пенсионерка перевела через дорогу робота-доставщика и умилила сеть
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Пенсионерка в Москве перевела через проезжую часть робота-доставщика и умилила пользователей сети. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Ролик сразу набрал популярность в соцсетях. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как пожилая женщина начала переходить дорогу по переходу и заметила «Яндекс.Ровер», который ожидал, когда его пропустят водители.

Москвичка остановилась и махнула роботу рукой, как бы подзывая его проехать по дороге. После этого робот действительно проследовал за россиянкой, которая показала автомобилистам знак рукой, чтобы те пропустили доставщика.

«Хорошие у нас бабушки», «Какая прелесть», «Наши бабушки такие вот, во всем неравнодушные», «Молодец, хвала и уважение», — прокомментировали юзеры.

Ранее россиян обеспокоила судьба роботов-курьеров.

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