Пенсионерка перевела через дорогу робота-доставщика и умилила сеть
Пенсионерка в Москве перевела через проезжую часть робота-доставщика и умилила пользователей сети. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
Ролик сразу набрал популярность в соцсетях. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как пожилая женщина начала переходить дорогу по переходу и заметила «Яндекс.Ровер», который ожидал, когда его пропустят водители.
Москвичка остановилась и махнула роботу рукой, как бы подзывая его проехать по дороге. После этого робот действительно проследовал за россиянкой, которая показала автомобилистам знак рукой, чтобы те пропустили доставщика.
«Хорошие у нас бабушки», «Какая прелесть», «Наши бабушки такие вот, во всем неравнодушные», «Молодец, хвала и уважение», — прокомментировали юзеры.
Ранее россиян обеспокоила судьба роботов-курьеров.