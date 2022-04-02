Пенсионерка перевела через дорогу робота-доставщика и умилила сеть

Ролик сразу набрал популярность в соцсетях. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как пожилая женщина начала переходить дорогу по переходу и заметила «Яндекс.Ровер», который ожидал, когда его пропустят водители.

Москвичка остановилась и махнула роботу рукой, как бы подзывая его проехать по дороге. После этого робот действительно проследовал за россиянкой, которая показала автомобилистам знак рукой, чтобы те пропустили доставщика.

«Хорошие у нас бабушки», «Какая прелесть», «Наши бабушки такие вот, во всем неравнодушные», «Молодец, хвала и уважение», — прокомментировали юзеры.

Ранее россиян обеспокоила судьба роботов-курьеров.