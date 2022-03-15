Сегодня в 07:05
1 мин.

Россиян обеспокоила судьба роботов-курьеров

Город /
Россиян обеспокоила судьба роботов-курьеров
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Фото роботов-курьеров, стоящих на одной из улица столицы, натолкнуло россиян на дискуссию. Снимок опубликовали в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

Вид электронных доставщиков, стоящих наготове, развеселил автора топика. «Прямо как в засаде стоят. Даже с опаской мимо проходишь. Как вдруг ломанутся», — с иронией отметил юзер. «Все как у людей, лишь бы не работать», «Это заградотряд. В резерве», — поддержали юмор в комментариях.

Нашлись те, кто обеспокоился судьбой роботов-курьеров. «А вдруг они будут переходить на красный свет и их машина собьет?» — заволновалась одна из пользовательниц. «Их могут обидеть», — отметил один из юзеров, имея в виду, что подобным агрегатам небезопасно находиться на улице. Однако другой пользователь объяснил, что искусственный интеллект распознает сигнал светофора и переходит дорогу только по зебре.

Ранее москвичи назвали роботов-курьеров слишком медленными.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.