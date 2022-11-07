В Москве пенсионерка выбросила в окно сотни тысяч рублей

Пенсионерка выбросила в окно сотни тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников,сообщает Главное управление МВД России по Москве.

«На телефон 76-летней москвичке, проживающей на Лесной улице, поступил звонок от незнакомца. Мужчина представился сотрудником полиции и в ходе беседы рассказал, как вести себя в случае звонка злоумышленника. По его словам, необходимо выполнить все указания звонившего, и уверил, что ситуация будет под контролем у полицейских», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вскоре жительнице столице позвонил мужчина, угрожая, он велел снять деньги с банковского счета и сбросить их с балкона. Пенсионерка выполнила требования, но вскоре поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Материальный ущерб составил 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Злоумышленником оказался 28-летний житель Подмосковья. Часть похищенных денег он перевел сообщнику, а остальным распорядился по своему усмотрению. Мужчина находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве мошенники попались при обмане пенсионера на 1,4 миллиона рублей. Аферисты представились сотрудниками кредитно-финансовой организации.