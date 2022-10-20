В Москве мошенники попались при обмане пенсионера на 1,4 миллиона рублей, сообщает столичная Прокуратура.

«Лица, представившиеся сотрудниками кредитно-финансовой организации путем обмана, под предлогом получения процентов по вкладу, похитили принадлежащие 69-летнему пенсионеру денежные средства в размере 1 370 000 рублей, которые последний, будучи обманутым, передал в офисе на Воротниковском переулке», — говорится в сообщении.

По данным ведомсва, в соседнем здании располагался колл-центр по поиску потенциальных жертв. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Установлена причастность к делу восьми человек, шестеро из них арестованы. От действий обвиняемых пострадали еще три жителя столицы. Общий материальный ущерб превысил два миллиона рублей.

Ранее раскрыты способы разоблачить лжекоммунальщиков и избежать попадания в ловушку. Мошенников может выдавать отсутствие спецодежды или форма без знаков компании.