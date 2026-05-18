Пенсионерка переписала квартиру в центре Москвы на таксиста

92-летняя пенсионерка с деменцией и онкологическим заболеванием оформила квартиру в центре Москвы на водителя такси. При этом нотариус заверил сделку, не запросив медицинские документы о состоянии ее здоровья, сообщает РИАМО.

Водитель социального такси, помогавший почти незрячей пенсионерке, пока ее родственники ни о чем не догадывались, получил доступ к ее банковской карте и документам.

После смерти женщины ее брату пришлось в течение четырех лет через суд добиваться права на законное наследство. Однако даже после победы в суде попасть в квартиру он смог только после вскрытия замков.

Ранее пожилая москвичка показала соседям экстрим-шоу — женщина вылезла из окна, встав на крышу соседского балкона, чтобы разбить там мини-веранду.