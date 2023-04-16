В Москве пенсионерке сломали два ребра в ответ на жалобы о здоровье

62-летней пенсионерке в Москве сломали два ребра в ответ на жалобы о здоровье. Россиянка пострадала от рук женщины, с которой она познакомилась у магазина на улице Летчика Бабушкина, сообщает Baza.

Пенсионерка во время беседы пожаловалась новой знакомой на боли в позвоночнике, на что та ей ответила, что может помочь бабушке, так как работает костоправом. Там же у магазина врач обхватила пожилую женщину сзади, приподняла и потрясла ее. Данные манипуляции действительно помогли от болей в спине, но позже у москвички появилась боль в другом месте.

Когда пенсионерка пришла в травмпункт, ей сообщили, что у нее сломаны 10 и 11 ребра. В полиции начали проверку по факту случившегося.

Ранее пьяный москвич упал на пассажирку на эскалаторе в метро и сломал ей ребро.