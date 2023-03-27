20:21, 27 марта 2023
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Пьяный пассажир столичного метро упал на москвичку и сломал ей ребро
Пьяный москвич упал на пассажирку на эскалаторе в метро и сломал ей ребро.
Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com
Пьяный москвич упал на женщину в столичном метро и сломал ей ребро. Пострадавшую доставили в травмпункт, передает телеканал РЕН ТВ.
Мужчина рухнул на пассажирку во время поездки на эскалаторе. Сотрудники метрополитена остановили механизм. На место вызвали скорую помощь. Помимо перелома, у девушки диагностировали ссадину левой груди.
Несмотря на полученные из-за пассажира травмы, пострадавшая не стала обращаться в полицию, отметил источник.
Ранее на видео попала драка в вагоне московского метро. В ходе конфликта приезжий из Ростовской области распылил в лицо оппоненту жидкость из аэрозольного баллончика.