Подмосковные пенсионеры погибли из-за курения в постели

Двое пенсионеров погибли из-за непотушенной сигареты, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Егорьевску ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту обнаружения после ликвидации пожара в частном доме в городе Шатуре тела 60-летнего мужчины и его 96-летней матери. По предварительным данным эксперта, смерть двух человек наступила в результате отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, следователи осмотрели место происшествия, изъяли пожарный мусор и элементы электропроводки. В отношении родственников погибших были назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщает РЕН ТВ, причиной возгорания стало курение в постели.

Ранее стало известно, что в Москве произошел пожар по легендарному адресу МУРа в здании на Петровке, 38. Сведений о пострадавших не поступало.