19:04, 07 марта 2023
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В Москве произошел пожар по легендарному адресу МУРа
В Москве загорелось одно из строений на Петровке, 38.
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
Пожар в одном из строений на Петровке, 38 произошел во вторник, 7 марта, сообщает Главное управление МЧС Росси по Москве.
«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на третьем этаже трехэтажного здания, находящегося на реконструкции», — говорится в пресс-релизе.
По данным ведомства, до прибытия по легендарному адресу МУРа пожарных здание самостоятельно покинуло пять человек. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее смертельный пожар в подмосковном общежитии попал на видео. В огне погибли два человека.