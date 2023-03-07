В Москве произошел пожар по легендарному адресу МУРа

Пожар в одном из строений на Петровке, 38 произошел во вторник, 7 марта, сообщает Главное управление МЧС Росси по Москве.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на третьем этаже трехэтажного здания, находящегося на реконструкции», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, до прибытия по легендарному адресу МУРа пожарных здание самостоятельно покинуло пять человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее смертельный пожар в подмосковном общежитии попал на видео. В огне погибли два человека.