Перечислены «красные флажки» в анкетах пользователей приложений для знакомств

Опытный пользователь сервисов для знакомств и автор Telegram-канала «Пирамида душноТы» Ксения в беседе с «Мослентой» перечислила «красные флажки» (англ. «красный флажок», маркер опасности — прим. «Мосленты»).в анкетах пользователей приложений для знакомств. Она призвала обращать внимание на раздел «О себе».

«Анкета человека сразу дает о нем представление. И, если в ней есть какие-то претензии к противоположному полу, это должно напрячь в первую очередь. Обычно что-то подобное люди пишут в разделе "О себе". Это неправильно с точки зрения психологии», — пояснила блогер.

Москвичка также посоветовала смотреть на количество знаков препинания и использование капса собеседником. Чрезмерное их употребление может говорить о том, что владелец этой анкеты очень специфический человек.

Если же в профиле и так много личных фотографий в разных ракурсах, но собеседник просить прислать еще, то это также является «красным флажком», продолжила собеседница. По ее словам, скорее всего вы просто не понравились человеку.

«Для большинства парней, с которыми я разговаривала, однозначный маркер в анкете девушки — "люблю путешествия, занимаюсь саморазвитием". Сюда же — слова "ресурс", "адекватность" и другие набившие оскомину термины из популярной психологии. Все это мужчин сразу же настораживает», — поделилась своим мнением блогер.

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