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01:20, 30 декабря 2022
1 мин.

Малышева и Продеус назвали главную ошибку перед новогодним застольем

Малышева и Продеус назвали главную ошибку перед новогодним застольем
Фото: Helena Lopes / Unsplash

Главную ошибку россиян перед новогодним застольем назвали в эфире программы «Жить здорово!» ведущие врач-терапевт Елена Малышева и врач-иммунолог Андрей Продеус.

«Надо днем 31 декабря есть так же, как вы ели обычно, чтобы ночью не переедать. Потому что задача новогоднего стола — дать вам пообщаться, произнести тосты, а не накормить вас до смерти в прямом смысле слова», — сказала Малышева.

Продеус поддержал свою соведущую и отметил, что перед новогодним застольем не стоит голодать. Важно регулярно питаться, тогда можно избежать переедания и, как следствие, набора веса.

Ранее Мясников высказался о пользе ферментов перед застольем. Он отметил, что некоторые люди употребляют природные биокатализаторы, ускоряющие процесс переваривания пищи, в надежде избежать изжоги и вздутия живота после праздничного стола.

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