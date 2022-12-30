Малышева и Продеус назвали главную ошибку перед новогодним застольем

Главную ошибку россиян перед новогодним застольем назвали в эфире программы «Жить здорово!» ведущие врач-терапевт Елена Малышева и врач-иммунолог Андрей Продеус.

«Надо днем 31 декабря есть так же, как вы ели обычно, чтобы ночью не переедать. Потому что задача новогоднего стола — дать вам пообщаться, произнести тосты, а не накормить вас до смерти в прямом смысле слова», — сказала Малышева.

Продеус поддержал свою соведущую и отметил, что перед новогодним застольем не стоит голодать. Важно регулярно питаться, тогда можно избежать переедания и, как следствие, набора веса.

Ранее Мясников высказался о пользе ферментов перед застольем. Он отметил, что некоторые люди употребляют природные биокатализаторы, ускоряющие процесс переваривания пищи, в надежде избежать изжоги и вздутия живота после праздничного стола.