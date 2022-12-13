Раскрыта стоимость передержки питомца в новогоднюю ночь

Стоимость передержки домашнего питомца в новогоднюю ночь раскрыли «Мосленте» столичные специалисты. Минимальная стоимость их услуг варьируется от 400 до 1000 рублей за сутки.

«Минимальная цена за визит в праздничный день составляет 1000 рублей. Стоимость обговаривается в зависимости от территориального расположения и задания заказчика. Животные разные, хозяева тоже», — объяснила «Мосленте» профессиональный кото- и догситтер Екатерина, специализирующаяся на передержке мелких и средних пород.

Услуга передержки домашних животных на Новый год пользуется спросом у москвичей. Жительница столицы Екатерина, которая работает в этой сфере услуг более 10 лет, сообщила «Мосленте», что в период с 31 декабря до 2 января свободных мест на передержку у нее уже нет. Стоимость ее услуг составляет 400 рублей за день. Передержкой котов Екатерина занимается вместе с супругом, они берут к себе кошек любых пород и возрастов. Пара каждый день предоставляет хозяевам фотоотчеты питомцев.

Ранее стало известно, что перед Новым годом россияне начали экономить. В основном жители страны урезали расходы на новую одежду, развлечения и питание вне дома, замену предметов обихода, отпуск и покупку электроники.