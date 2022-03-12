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Переехавшая на Бали певица рассказала о «русском комьюнити»

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Переехавшая на Бали певица рассказала о «русском комьюнити»
Фото: Unsplash

Переехавшая больше двух лет назад в Индонезию певица Настя Чудеса в беседе с «Мослентой» рассказала о русском комьюнити на острове Бали.

Женщина сообщила, что в эту страну приезжают разные люди, большинство из которых русские. «Место притягивает очень особенный контингент. На Бали находят себя все, кто сюда приезжает», — поделилась женщина.

Она рассказала, что на острове из иностранцев больше всего русских. Кто-то, по ее словам, ведет бизнес удаленно, кто-то сдает квартиры, остальные работают на месте. По словам собеседницы, на острове очень востребованы русские няни — бэйби-ситеры.

«Мой круг общения — это, в основном, преподаватели: ведут йогу и другие занятия. Все что-то практикуют, все очень устремлены в самопознание», — рассказала певица.

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