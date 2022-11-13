Бузова поделилась подробностями переезда в московскую квартиру

Подробностями переезда в свою первую собственную московскую квартиру, где в течение трех лет шел ремонт, в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) поделилась российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова.

«Это случилось. Сегодня я впервые ночевала в своей квартире. Мои хорошие, это просто непередаваемые ощущения, когда ты заходишь в свой дом», — рассказала с радостью подписчикам артистка.

Звезда добавила, что теперь ее ждет переезд. Она отметила, что ремонт дался ей непросто и занял много времени, однако теперь Бузова понимает, что все это было не зря.

Ранее исполнительница поделилась, что сама принимала активное участие в оформлении новой квартиры. Она призналась, что вложила в этот процесс много сил и любви, выверяя каждый сантиметр.