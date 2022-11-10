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10:54, 10 ноября 2022
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Оксана Самойлова перекрасила свой Rolls-Royce в новый цвет

Оксана Самойлова перекрасила свой Rolls-Royce в новый цвет
Кадр: @samoylovaoxana

Российская модель, дизайнер, супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова перекрасила свой автомобиль стоимостью 27 миллионов рублей в новый цвет. Об этом она сообщила в истории на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Я кое-что очень классное сделала со своей машиной. Теперь у меня прекраснейший Rolls-Royce — лиловый шторм», — прокомментировала публикацию в сторис знаменитость.

Самойлова отметила, что это будет очень узнаваемая машина, поскольку, по ее мнению, в таком цвете модель Ghost этой марки класса люкс — единственная в Москве.

Ранее Mercedes возглавил список нарушающих правила парковки элитных авто. На втором месте в рейтинге нарушителей оказались автомобили Porsche.

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