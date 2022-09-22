Педиатр привела примеры правильных перекусов для детей

Примеры правильных перекусов для детей привела в своем Telegram-канале врач-педиатр Анна Левадная.

«Детям рекомендовано есть по четыре-шесть раз в день. Это три основных приема пищи за столом и один-три перекуса для обеспечения детского организма энергией и полезными веществами вне основных приемов пищи», — объяснила специалист.

Левадная уточнила, что перекусы необходимо давать ребенку за два-три часа до завтрака, обеда или ужина. Например, это удобно во время прогулки. Перекусы должны быть как можно более сбалансированными, но размеры порций при этом нужны небольшие.

«Старайтесь сочетать несколько продуктов из каждой продовольственной группы», — продолжила врач и перечислила восемь таких групп. К первой относятся фрукты (груши, сливы, яблоки, бананы), овощи (помидоры черри, морковь и мини-морковь, огурцы, перец, редиска) и сезонные ягоды. «Фрукты и овощи лучше мыть не заранее, а непосредственно перед выходом из дома: мытые овощи хранятся меньше, но порезать их удобнее дома», — посоветовала педиатр.

Вторая группа — это молоко, йогурт, запеканка, сырники, творожок, сыр. К третьей относятся злаковые (хлебцы, лаваш, пита, лепешка), предпочтение Левадная рекомендует отдавать цельнозерновому хлебу. Четвертая группа — это белок (рыба, мясо, сыр, хумус, тофу), пятая — сухофрукты, изюм, орехи, чернослив. Шестая — зерновые батончики из овсяных хлопьев или семечек, запеченные в духовке с медом или изюмом. В седьмую группу входят детские пюре и йогурты в тетрапаке, в восьмую — вода без газа, компот, морс, сок.

«Все это содержит много полезных веществ, витамины и минералы», — отметила Левадная.

Ранее педиатр дала советы по профилактике сколиоза у детей. По ее словам, следить за прямой спиной необходимо, чтобы мышцы развивались симметрично и могли в будущем обеспечить привычку ходить и сидеть прямо.