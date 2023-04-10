Лолита сообщила о переменах в личной жизни

59-летняя певица Лолита Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ сообщила о переменах в личной жизни. Исполнительница заявила, что рассталась с молодым любовником.

«Да он как появился, так и исчез. Все», — призналась артистка журналистам, с иронией отметив, что долго у нее никто не задерживается. При этом подробности и причины расставания звезда раскрывать не стала.

Исполнительница призналась, что сама не готова к длительным отношениям, и ее устраивает «смена влюбленностей». Она также подчеркнула, что для нее не важны доходы будущего избранника, однако он не должен быть альфонсом.

Ранее Лолита рассказывала, что состоит в отношениях с молодым мусульманином, не раскрывая имени своего партнера.