Раскрыта причина более тяжелой переносимости температуры мужчинами

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыл причину, по которой мужчины тяжелее переносят повышенную температуру тела, чем женщины.

По словам эксперта, женщины по своей природе более выносливые, из-за чего легче переносят заболевание и быстрее выздоравливают. Также женский организм имеет больше защиты из-за того, что настроен на рождение детей. В связи с этим объясняется и низкая, по сравнению с мужчинами, статистика инсультов и инфарктов.

Врач посоветовал мужчинам вовремя обращаться к специалистам и бросать вредные привычки. Также во время ОРВИ эксперт порекомендовал не заниматься спортом и исключить любые физические нагрузки.

Ранее врач-диетолог, терапевт Анна Мелехина назвала витамины и микроэлементы, необходимые для включения в диету для восстановления организма после перенесенного COVID-19.