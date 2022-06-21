Москвичка спьяну перепутала квартиры и заявила о краже всего имущества. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, 33-летняя жительница позвонила в полицию и заявила, что ее обокрали. По ее словам, вернувшись домой в съемную квартиру на улице Фонвизина, она обнаружила, что неизвестные вынесли из квартиры всю мебель и бытовую технику.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что женщина перепутала квартиры. Выяснилось, что москвичка была в нетрезвом виде и по ошибке зашла в соседнее помещение, дверь в которое оказалась открыта.

Ранее москвичка доверила ключи от дома знакомой и лишилась украшений на миллион рублей.