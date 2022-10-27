Момент пересечения Ксенией Собчак белорусско-литовской границы попал на видео

«Нам прислали эксклюзивное видео пересечения Собчак белорусско-литовской границы в пункте пропуска Видзы. Все как обычно: вызывающее поведение, "наезды" на пограничников. Примечательно, что шла пешком», — подписали видео администраторы канала.

На кадрах видно женщину, очень похожую на телеведущую. Ее сопровождает высокий мужчина в кепке и со спортивной сумкой на плече. Кроме того, на запись попал момент опроса пограничником женщины, чей голос очень похож на голос журналистки. «Куда следуете?» — спросили ее на границе. «В Литву», — ответила она.

Директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис в эфире радиостанции Ziniu Radijas сообщил, что Собчак имела право въехать в Литву, так как имеет израильский паспорт. «По израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток», — сказал он, пишет ТАСС.

Ранее 26 октября в СМИ появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак уехала из России.