Юлия Пересильд уличила российских космонавтов в травле

В травле уличила российских космонавтов на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Юлия Пересильд, исполнительница главной роли в фильме «Вызов», ради съемок которого она летала в космос.

«Переставайте уже меня травить. Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах. Я ничего не прошу, не подаю документов ни на какие звания. Я просто счастлива, что получилось достойно выполнить свой долг, честно подготовиться за 3,5 месяца, полететь и сделать все, чтобы это кино случилось», — написала Пересильд и отметила, что, несмотря на критику в свой адрес, она не перестанет восхищаться подвигами космонавтов.

18 апреля директор гильдии актеров Валерия Гущина выступила с предложением присвоить Пересильд звание Героя России. Эта новость возмутила космонавтов.

Ранее Юлия Пересильд заявила о притеснении женщин.