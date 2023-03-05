Нутрициолог расписала алгоритм действий для желающих перестать заедать стресс

Алгоритм действий для желающих перестать заедать стресс расписала в беседе с «Мослентой» интегративный нутрициолог и кето-коуч, член «Ассоциации специалистов образовательной и функциональной медицины» и член «Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью» Наталья Конюхова.

По словам специалиста, во время сильных переживаний надпочечники вырабатывают гормоны стресс-адаптации: норадреналин, адреналин и кортизол. Последний регулирует уровень сахара в крови, при этом снижает чувствительность клеток к инсулину, влияет на поступление в клетку глюкозы и угнетает ее расщепление.

При длительном повышении кортизола на фоне хронического стресса формируются гипергликемия (высокий уровень сахара в крови) и инсулинорезистентность (снижение чувствительности клеток к гормону поджелудочной железы). Если организм вырабатывает слишком много кортизола, подавляется чувствительность к нему клеток тела, снижается активность гормонов щитовидной железы, что влияет на обмен веществ. Стресс провоцирует переедание, при этом усиливается тяга к сладкому как к самому доступному источнику энергии для организма. В комбинации эти факторы могут привести к развитию ожирения, объяснила Конюхова.

Чтобы осознанно справиться со стрессом и помочь организму пережить психоэмоциональное напряжение без переедания, нужно включить в свой режим дня физическую активность.