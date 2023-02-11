Россиянам назвали выгодный период для увольнения с работы

Выгодный период для увольнения с работы назвал россиянам в беседе с RT директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин. По его словам, уходить с работы лучше после государственных праздников.

Специалист напомнил, что чем больше праздничных дней в месяце, тем выше стоимость рабочего дня у сотрудника. Таким образом, отработав меньшее количество часов, можно получить столько же денег, сколько и обычно.

«Например, если выбирать между увольнением до или после февральских праздников, то рациональнее будет второй вариант, поскольку в феврале нужно будет отработать меньше рабочих дней, но всё равно получить полную заработную плату», — пояснил Южалин.

Эксперт подчеркнул, что закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения. Кроме того, при уходе с работы по собственному желанию работник должен предупредить работодателя за две недели с учетом праздничных и выходных дней.

Ранее россиянам назвали самый выгодный для отпуска месяц в 2023 году. Это август, на который приходится 23 рабочих дня, а также март и октябрь с 22 рабочими днями.