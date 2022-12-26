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11:05, 26 декабря 2022
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Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2023 году

Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2023 году
Фото: Ross Sneddon / Unsplash

Самый выгодный для отпуска месяц в 2023 году назвала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

По словам эксперта, отдыхать лучше в те месяцы, в которых мало выходных и праздничных дней. В 2023 году это август, на который приходится 23 рабочих дня, а также март и октябрь с 22 рабочими днями. Невыгодно брать отпуск в январе, феврале, апреле и мае, в эти месяцы размер зарплаты превышает отпускные.

Ранее россияне раскрыли свои траты на отпуск. Москвичи при планировании отдыха оказались самыми неэкономными.

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