Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2023 году

Самый выгодный для отпуска месяц в 2023 году назвала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

По словам эксперта, отдыхать лучше в те месяцы, в которых мало выходных и праздничных дней. В 2023 году это август, на который приходится 23 рабочих дня, а также март и октябрь с 22 рабочими днями. Невыгодно брать отпуск в январе, феврале, апреле и мае, в эти месяцы размер зарплаты превышает отпускные.

Ранее россияне раскрыли свои траты на отпуск. Москвичи при планировании отдыха оказались самыми неэкономными.