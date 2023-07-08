Колорист назвала оптимальную периодичность стрижки концов волос

Оптимальную периодичность стрижки концов волос назвала в разговоре с «Мослентой» тренер-колорист международного уровня, основатель школы колористики «Игры разума», создатель бренда по уходу за волосами «Пилюля» Татьяна Лисина. Она пояснила, что частота стрижки волос зависит от правильного ухода за ними.

«Если девушка ухаживает за своими волосами, грамотно применяет подходящие средства, ей в принципе будет достаточно подстригать кончики на два сантиметра раз в два месяца. Иначе стричь волосы нужно раз в месяц на 0,5-1 сантиметр», — сказала эксперт.

Она порекомендовала не пытаться беречь омертвевшие кончики и смело подстригать их в среднем на 2-3 сантиметра раз в полтора-два месяца.

В противном случае, по ее словам, происходит окостенение всех белковых соединений в структуре волоса, пропадает его эластичность и волосы из-за сечки начинают визуально напоминать свисающие с головы «сосульки».

Ранее колорист Лисина перечислила правила выбора основных средств для волос.