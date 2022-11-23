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16:03, 23 ноября 2022
1 мин.

Оксана Самойлова показала фигуру в спортзале

Оксана Самойлова показала фигуру в спортзале
Кадр: @samoylovaoxana

Фигуру в спортзале показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.

«Хорошо день начался!» — заявила модель и опубликовала в сторис несколько видеозаписей, на которых она в коротком обтягивающем костюме выполняет упражнения на спортивных тренажерах и медитирует.

«Ой, девчат, так горжусь собой, я такая спортивная, такая активная! Я хожу на танцы, на растяжку, в спортзал, в скором времени еще антигравити намечается… И это настолько все в кайф, даже не знаю, что это со мной такое… Наверное, погода повлияла. Просто наслаждаюсь этим активным образом жизни», — поделилась блогер в сделанном после тренировки видео.

Ранее Самойлова дала объяснение неаккуратным прическам своих дочерей. «Мои дети свободные», — заявила она.

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