Оксана Самойлова показала фигуру в спортзале
Фигуру в спортзале показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.
«Хорошо день начался!» — заявила модель и опубликовала в сторис несколько видеозаписей, на которых она в коротком обтягивающем костюме выполняет упражнения на спортивных тренажерах и медитирует.
«Ой, девчат, так горжусь собой, я такая спортивная, такая активная! Я хожу на танцы, на растяжку, в спортзал, в скором времени еще антигравити намечается… И это настолько все в кайф, даже не знаю, что это со мной такое… Наверное, погода повлияла. Просто наслаждаюсь этим активным образом жизни», — поделилась блогер в сделанном после тренировки видео.
Ранее Самойлова дала объяснение неаккуратным прическам своих дочерей. «Мои дети свободные», — заявила она.