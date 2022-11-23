Оксана Самойлова показала фигуру в спортзале

Фигуру в спортзале показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.

«Хорошо день начался!» — заявила модель и опубликовала в сторис несколько видеозаписей, на которых она в коротком обтягивающем костюме выполняет упражнения на спортивных тренажерах и медитирует.