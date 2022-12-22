Названы самые важные для российских мужчин и женщин факторы на первом свидании

На первом свидании российские мужчины чаще всего обращают внимание на одежду спутницы, сообщает Life со ссылкой на результаты опроса сервиса «Юла» и агентства А2:Research. Об этом сообщили 33 процента респондентов.

Другими факторами, важными при первой встрече, опрошенные назвали фигуру (26 процентов), черты лица (25) и опрятность (23) собеседницы. При этом 41 процент женщин уверен, что мужчины на свидании в первую очередь обращают внимание на фигуру.

Для женщин самым главным при знакомстве стали общие темы для разговора (37 процентов). На втором месте оказалась опрятность (34) собеседника, на третьем — черты лица (32). В то же время большинство опрошенных мужчин уверены, что наибольшее впечатление на спутницу производит стильная одежда. В действительности у женщин этот критерий оказался лишь на четвертом месте.

Ранее россияне назвали профессии с самыми красивыми мужчинами и женщинами. Больше всего привлекательных людей, по мнению опрошенных, работает в шоу-бизнесе.