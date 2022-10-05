Синоптик спрогнозировал запоздание первого снега в Москве

Прогноз о том, что первый снег в Москве выпадет этой осенью с опозданием, дал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, снег и заморозки отодвигаются на конец октября.

«Прогнозы, имеющиеся на текущий момент, позволяют уверенно говорить о том, что в нынешнем году эти события произойдут позже своих климатических норм», — написал синоптик.

При этом метеорологическая статистика свидетельствует, что в XXI веке средняя дата первого заморозка в столице приходится на 11 октября, а первый снег обычно выпадает 15 октября, добавил Леус.

Ранее переехавший в Москву художник Александр Петрелли назвал местный климат экстремальным.