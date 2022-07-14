Россияне перечислили главные источники для первоначального взноса по ипотеке

Главные источники для первоначального взноса по ипотеке перечислили россияне в опросе, проведенном ДОМ.РФ совместно с ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 4000 ипотечных заемщиков, оформивших хотя бы один кредит с 2000 по 2021 год. Каждый мог выбрать несколько вариантов ответов.

«Исследование показало, что россияне сегодня более взвешенно подходят к оформлению ипотеки, готовы копить и вкладывать в жилую недвижимость собственные средства», — говорится в сообщении Аналитического центра ДОМ.РФ.

По данным опроса, 63 процента респондентов для первоначального взноса использовали накопленные средства. 22 процентам опрошенных помогла продажа имеющегося жилья. По 12 процентов сообщили, что использовали материнский капитал или взяли деньги в долг у знакомых. Шесть процентов продали свое имущество, еще три процента взяли потребительский кредит.

Первоначальный взнос у 48 процентов опрошенных составил более 30 процентов от стоимости квартиры, у половины из них — выше 50 процентов. Лишь 14 процентов респондентов внесли в качестве первоначального взноса до 15 процентов стоимости приобретаемой недвижимости.

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