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22:49, 01 января 2023
1 мин.

Собчак выявила первые тенденции нового года

Собчак выявила первые тенденции нового года
Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Первые тенденции нового года выявила журналистка Ксения Собчак. Своими наблюдениями она поделилась в личном Telegram-канале.

«Все были трезвыми и легли спать не поздно; у большинства за окном не зима, а глобальное потепление», — перечислила звезда особенности прошедшей новогодней ночи.

Ранее Собчак показала елку и новогодний декор в своем доме. Знаменитость поставила в гостиной длинный стол, сервированный на 11 персон, и украсила праздничное дерево гирляндами и шишками.

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