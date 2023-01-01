Собчак выявила первые тенденции нового года

Первые тенденции нового года выявила журналистка Ксения Собчак. Своими наблюдениями она поделилась в личном Telegram-канале.

«Все были трезвыми и легли спать не поздно; у большинства за окном не зима, а глобальное потепление», — перечислила звезда особенности прошедшей новогодней ночи.

Ранее Собчак показала елку и новогодний декор в своем доме. Знаменитость поставила в гостиной длинный стол, сервированный на 11 персон, и украсила праздничное дерево гирляндами и шишками.