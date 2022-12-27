Собчак показала новогоднюю елку в своем новом доме

«Очень красиво. И украшения не пестрые. То, что надо», «Что-то волшебное», «Ксения, испытываю радость и гордость, что вы создали дом мечты, да еще и к празднику», «Все со вкусом у вас. Действительно услада для глаз», «Елка шикарная, в этом году это тренд — без игрушек», «Как в сказке! Обворожительный уют», «Отменный вкус», — написали в комментариях подписчики.

Ранее Собчак описала свой новый дом тремя словами. Она заявила, что при разработке дизайн-проекта особняка изучила множество идей.