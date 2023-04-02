Назван средний возраст вступающих в первый брак россиян

Средний возраст вступающих в первый брак россиян назвали аналитики Росстата. За последние 10 лет этот показатель вырос: сейчас в среднем женщины выходят замуж в 23,2 года, а мужчины женятся в 25,4 года, передает ТАСС.

В 2021 году эти показатели были ниже: женщины выходили замуж в среднем в 21,9 года, а мужчины женились в 24,2 года.

При этом отношение жителей страны к браку за 10 лет почти не изменилось. В 2022 году 66,1 процента (против 65,9 процента в 2012 году) женщин и 56,8 процента (против 60,3 процента) мужчин считают официальную регистрацию брака обязательной.

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