Первый случай укуса клеща зарегистрировали в Подмосковье

Первый случай укуса клеща этой весной зарегистрировали в Подмосковье — насекомое присосалось к человеку в Сергиевом Посаде, передает Минздрав Московской области.

О том, был ли клещ переносчиком какой-либо болезни, не сообщается.

Минздрав напомнил, что в случае укуса насекомым не надо извлекать его самостоятельно — нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт. После удаления клеща нужно еще несколько дней понаблюдать за состоянием своего здоровья. Если сохраняется зуд, покраснение в месте укуса не проходит, а общее самочувствие ухудшается, необходимо обратиться к врачу.

Способы защиты: обработать заранее одежду, надеть в лес сапоги, а брюки заправить в носки, закрыть все тело одеждой, а после прогулки обязательно осмотреть себя.

Ветеринар Алина Федорова напомнила же, что москвичам стоит уже сейчас, пока еще лежит снег, начинать обрабатывать своих питомцев от клещей. По ее словам, первую обработку домашних питомцев от клещей можно начинать сейчас, то есть с середины марта. В это время клещи, столь опасные для людей и животных, только просыпаются после зимы, так что превентивные меры точно не помешают.