О том, как московский дворовый пес Фрэнк прославился на всю Россию, «Мосленте» рассказал автор идеи комикса и мультфильма «Пес с Чистых. Путь к мечте» Михаил Домбровский. Во время пандемии коронавируса старший сын передал ему собаку. Новый жилец, а также грустные лица «заточенных» в четырех стенах младших детей вдохновили Домбровского на создание анимационной истории.

«Пес должен был ехать за границу вместе со своим хозяином, но в последний момент оказалось, что не хватает документов для перевозки животного. Собаку пришлось оставить в России, у нас дома», — объяснил собеседник «Мосленты».

Желая поднять настроение детям, Домбровский придумал целый мир, главным героем которого стал Фрэнк. Он рассказывал наследникам о нем каждый вечер, а через какое-то время начал рисовать персонажей выдуманной истории. Позже Домбровскому стали помогать и другие люди.

«Я понял, что эти герои нравятся окружающим. Многие спрашивали про продолжение истории, хотели быть к этому причастными. В общем, так этот комикс и вышел в свет», — поделился автор.

Домбровский уточнил, что сегодня его Фрэнка знают не только в России, но и во многих других странах — например, в Японии, Турции, Австралии, Киргизии.

Ранее поющую под саксофон собаку заметили на улице в районе станции метро «ВДНХ» в Москве. Животное сняли на видео, распространившееся по сети.