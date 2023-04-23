Певица дала рекомендации для желающих научиться петь с нуля

Рекомендации для желающих научиться петь с нуля в беседе с «Мослентой» дала певица Татьяна Лапина. Она посоветовала первым делом правильно диафрагмально дышать.

«Только в этом случае ваш голос будет более сильным и устойчивым. Для этого нужно не сковывать живот, а постараться дышать с его помощью. Также нужно узнать свой диапазон. Для этого следует постепенно поднимать и опускать голос, чтобы определить свой нижний и верхний резисторы. Это поможет выбрать подходящие композиции и определить, какие ноты вам даются легко», — сказала она.

Кроме того, необходимо научиться интонировать. Для этого, по словам артистки, важно слышать свой голос (в чем помогут аудиозаписи собственного звучания) и практиковать чтение вслух. Все это позволит оценить собственную интонацию и научиться выражать эмоции вслух.

«Для правильного интонирования важна поза: чем лучше ваша осанка, тем качественнее вы звучите», — добавила певица.

Начинающим певцам Лапина советует работать и с ритмом. В этом поможет прослушивание различных композиций, в которых нужно самостоятельно определять акценты и повторять их в собственном голосовом диапазоне. Кроме того, поможет и изучение различных ритмических шаблонов, которые и используют в музыке. Нужно пробовать их повторять, помогая себе при помощи метронома, пояснила Лапина.

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