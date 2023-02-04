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09:17, 04 февраля 2023
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Популярная певица вспомнила о своих первых впечатлениях от Москвы

Популярная певица вспомнила о своих первых впечатлениях от Москвы
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

О своих первых впечатлениях от Москвы вспомнила в беседе с «Мослентой» звезда «русского народного R&B», популярная певица Бьянка. Впервые она приехала из родного Минска в российскую столицу в возрасте 15 лет — для участия в музыкальном конкурсе.

«Этот город сразу поразил меня своей красотой, мощью, удобством. Мне в секунду стало понятно, что все мечты и цели реализуются, если я перееду сюда жить», — поделилась артистка.

Бьянка отлично владела русским языком и уже тогда осознала, что менталитеты белорусов и россиян во многом похожи. «В общем, я почувствовала, что обрету здесь тот комфорт, который мне нужен», — заявила она.

В итоге певица перебралась в Москву, когда ей было 24 года.

Ранее своим первым впечатлением от Москвы поделился популярный артист Алекс Малиновский. Он признался, что столица его напугала.

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