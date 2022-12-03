Петросян отреагировал на сообщение о своей смерти

На сообщение о своей смерти отреагировал популярный юморист Евгений Петросян. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он сообщил, что в сети распространился фейковый ролик о его кончине.

«Сегодня какие-то нелюди опубликовали в YouTube видео с дикторским комментарием о том, что я покинул этот свет и оказался совсем на другом. Показали даже какого-то плачущего человека», — написал артист. Он добавил, что в ролике также была приведена его биография с фактическими ошибками.

Петросян назвал автора фейка «извращенцем» и отметил, что на канале этого человека не в первый раз публикуются ролики с недостоверной информацией о смерти звезд. «С одной стороны, конечно, не очень приятно, когда тебя живехонького, можно сказать, принудительно отправляют туда, куда ты не торопишься. Теперь, с другой стороны, говорят, это хорошая примета — значит, не дождутся!» — заключил юморист.

Ранее Петросян вместе с женой Татьяной Брухуновой отправился в отпуск на Мальдивы. Брухунова поблагодарила своего звездного супруга за то, что тот сразу разглядел в ней признаки усталости и предложил отдохнуть.