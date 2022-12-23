В Москве вынесли приговор по делу о покушении на певца Авраама Руссо

Двое участников покушения на известного российского певца Авраама Руссо приговорены к длительным срокам лишения свободы, сообщает в пятницу, 23 декабря, прокуратура Москвы. В конце ноября суд присяжных признал Алексея Трясникова и Виталия Джуру виновными в пособничестве в покушении на убийство. Непосредственный исполнитель Михаил Демкин умер в 2014 году. Заказчиком преступления следствие считает беглого бизнесмена Тельмана Исмаилова.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд приговорил Джуру к 9 годам лишения свободы, Трясникова к 12 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Расследование уголовного дела в отношении организатора преступления Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается», — говорится в пресс-релизе надзорного органа.

Умерший Демкин признан в покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Уголовное преследование в отношении него судом прекращено в связи со смертью.

По данным обвинения, подтвержденным в суде, в 2006 предприниматель Тельман Исмаилов решил отомстить Руссо за то, что певец отказался от его личного покровительства. По поручению бизнесмена его охранник нанял трех исполнителей — Алексея Трясникова, Виталия Джуру и Михаила Демкина.

Нападение на певца и его охранника было совершено 19 августа 2006 возле дома на улице Плющиха в Москве. Демкин из автомата Калашникова обстрелял машину Руссо. Певец получил четыре ранения левого бедра. Демкин выбросил оружие и скрылся.

Ранее сообщалось о приговоре киллерам из Красноярского края, совершившим ы 2006 убийство молодого человека в Москве. Заказчицей преступления выступила бывшая любовница отца жертвы.