Киллеры из Красноярска получили сроки за убийство в Москве

К длительным срокам лишения свободы приговорил суд жителей Красноярского края Михаила Толстихина и Александра Прокофьева, совершивших убийство в столице в 2006 году, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России. Киллеров наняла женщина, расставшаяся с отцом жертвы. Покушение стало вторым за три года.

«Приговором суда Прокофьеву назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, из них 10 лет в тюрьме, а Толстихину в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в пресс-релизе.

По данным обвинения, подтвержденным в суде, «в 2003 году женщина, испытывая личную неприязнь к сыну своего сожителя, возникшую по причине разрыва отношений с его отцом, приняла решение о его убийстве». В феврале того же года на молодого человека было совершено покушение на Ленинском проспекте в Москве, он получил ранения, но выжил.

Заказчица решила довести начатое до конца и в 2006 году, через знакомых вновь подыскала наемных убийц, уголовников из Красноярского края. В октябре того же года сообщники выследили и убили жертву. Непосредственным исполнителем стал Толстихин, он шесть раз выстрелил в мужчину из пистолета. Прокофьев контролировал ситуацию на месте, а после убийства доложил заказчице об исполнении. Сообщники получили от нее 20 тысяч долларов США.

По данным следственного органа, заказчица преступления и ее первые сообщники были осуждены на сроки от 12 до 16 лет заключения еще в 2016 году. Толстихина и Прокофьева удалось арестовать позже.

«В результате Толстихин признался в совершении убийства, при этом изобличил Прокофьева как организатора преступления», — пишет ведомство.

Ранее сообщалось об убийстве жительницей Подмосковья свое 26-летнего сына. Во время ссоры она ударила его ножом в грудь.